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Kursentwicklung im Fokus

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich in Grün

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich in Grün

Der ATX Prime befand sich letztendlich im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
175.20 EUR 10.00 EUR 6.05 %
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DO & CO
203.50 EUR 6.70 EUR 3.40 %
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Erste Group Bank AG
123.40 EUR 0.60 EUR 0.49 %
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FACC AG
16.68 EUR -0.18 EUR -1.07 %
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Frequentis
74.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Kapsch TrafficCom AG
4.55 EUR 0.05 EUR 1.11 %
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Marinomed Biotech AG
3.92 EUR -0.32 EUR -7.55 %
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OMV AG
69.20 EUR 0.90 EUR 1.32 %
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Palfinger AG
32.40 EUR 0.80 EUR 2.53 %
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Semperit AG Holding
17.90 EUR 0.20 EUR 1.13 %
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STRABAG SE
98.90 EUR 4.70 EUR 4.99 %
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Wienerberger AG
19.20 EUR -0.16 EUR -0.83 %
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Wolford AG
2.08 EUR -0.02 EUR -0.95 %
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ZUMTOBEL AG
4.14 EUR 0.06 EUR 1.47 %
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Indizes
ATX Prime
3,390.08 EUR 20.59 EUR 0.61 %
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Letztendlich notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,61 Prozent stärker bei 3.390,08 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,020 Prozent auf 3.370,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3.369,49 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3.368,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3.392,48 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 07.08.2026, mit 3.277,74 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 3.004,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.293,95 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 27,53 Prozent zu Buche. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.392,48 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 6,13 Prozent auf 4,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,05 Prozent auf 175,40 EUR), STRABAG SE (+ 2,37 Prozent auf 99,30 EUR), Palfinger (+ 1,40 Prozent auf 32,50 EUR) und Semperit (+ 1,11 Prozent auf 18,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-3,36 Prozent auf 2,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,05 Prozent auf 4,45 EUR), Frequentis (-2,02 Prozent auf 72,80 EUR), DO (-1,70 Prozent auf 202,50 EUR) und FACC (-1,68 Prozent auf 16,38 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 386.251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48,129 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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