Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Zuschlägen

Marktbericht

28.09.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime schloss den Montagshandel im Plus ab.

Zum Handelsende tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,94 Prozent stärker bei 3.433,12 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,019 Prozent stärker bei 3.401,70 Punkten in den Handel, nach 3.401,04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3.401,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.448,52 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 3.335,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der ATX Prime bei 3.152,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.324,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 29,15 Prozent nach oben. Bei 3.448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 9,52 Prozent auf 2,30 EUR), Verbund (+ 3,36 Prozent auf 64,65 EUR), Polytec (+ 2,94 Prozent auf 5,60 EUR), FACC (+ 2,72 Prozent auf 15,86 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,68 Prozent auf 126,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-2,70 Prozent auf 198,00 EUR), UNIQA Insurance (-2,46 Prozent auf 18,24 EUR), ZUMTOBEL (-2,38 Prozent auf 4,10 EUR), CPI Europe (-2,22 Prozent auf 14,98 EUR) und Vienna Insurance (-2,03 Prozent auf 67,40 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 571.982 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 47,818 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net