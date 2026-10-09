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ATX-Performance im Fokus

Freundlicher Handel in Wien: ATX stärker

Freundlicher Handel in Wien: ATX stärker

So bewegt sich der ATX heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
214.00 EUR 1.00 EUR 0.47 %
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BAWAG
166.30 EUR -1.60 EUR -0.95 %
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DO & CO
191.40 EUR -0.40 EUR -0.21 %
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Erste Group Bank AG
110.60 EUR 2.30 EUR 2.12 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.00 EUR 0.45 EUR 1.58 %
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Lenzing AG
10.50 EUR -0.66 EUR -5.91 %
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OMV AG
72.25 EUR -2.40 EUR -3.22 %
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Österreichische Post AG
30.95 EUR 0.40 EUR 1.31 %
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PORR AG
30.05 EUR -1.35 EUR -4.30 %
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Raiffeisen
56.15 EUR 0.25 EUR 0.45 %
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STRABAG SE
102.40 EUR 1.60 EUR 1.59 %
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voestalpine AG
42.84 EUR 1.04 EUR 2.49 %
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Wienerberger AG
15.57 EUR 0.33 EUR 2.17 %
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Indizes
ATX
6,543.45 EUR -17.12 EUR -0.26 %
News | Analysen

Am Freitag notiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent stärker bei 6.561,66 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,173 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6.560,57 Punkten, nach 6.560,57 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6.619,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.534,25 Punkten lag.

ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 2,32 Prozent nach. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6.859,91 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6.456,83 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 4.731,83 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,61 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell voestalpine (+ 6,33 Prozent auf 45,04 EUR), Wienerberger (+ 1,63 Prozent auf 15,60 EUR), DO (+ 1,45 Prozent auf 195,80 EUR), EVN (+ 1,39 Prozent auf 29,20 EUR) und STRABAG SE (+ 1,38 Prozent auf 102,60 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen OMV (-3,10 Prozent auf 71,80 EUR), PORR (-2,56 Prozent auf 30,45 EUR), AT S (AT&S) (-2,03 Prozent auf 217,00 EUR), BAWAG (-0,84 Prozent auf 165,60 EUR) und Raiffeisen (-0,18 Prozent auf 55,75 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 316.287 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 42,963 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentaldaten

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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