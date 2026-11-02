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ATX-Marktbericht

Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht zum Handelsende Gewinne

Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht zum Handelsende Gewinne

Am ersten Tag der Woche legten Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
136.00 EUR 4.20 EUR 3.19 %
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CA Immobilien
20.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Erste Group Bank AG
108.90 EUR 0.50 EUR 0.46 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.00 EUR -0.05 EUR -0.17 %
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Lenzing AG
10.72 EUR -0.02 EUR -0.19 %
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OMV AG
74.20 EUR -1.65 EUR -2.18 %
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Österreichische Post AG
31.50 EUR 0.20 EUR 0.64 %
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Palfinger AG
27.50 EUR -0.25 EUR -0.90 %
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STRABAG SE
103.60 EUR 3.20 EUR 3.19 %
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Verbund AG
69.20 EUR -0.10 EUR -0.14 %
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voestalpine AG
40.80 EUR 0.20 EUR 0.49 %
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Wienerberger AG
16.65 EUR 0.04 EUR 0.24 %
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Indizes
ATX
6,430.27 EUR 10.24 EUR 0.16 %
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Letztendlich beendete der ATX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 6.430,27 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185,697 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,008 Prozent auf 6.419,54 Punkte an der Kurstafel, nach 6.420,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6.468,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.408,25 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bewegte sich der ATX bei 6.718,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der ATX-Kurs 6.457,92 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 4.808,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 20,15 Prozent zu. Bei 7.043,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Wienerberger (+ 4,74 Prozent auf 17,00 EUR), STRABAG SE (+ 3,17 Prozent auf 104,20 EUR), voestalpine (+ 2,47 Prozent auf 42,32 EUR), Lenzing (+ 2,41 Prozent auf 11,06 EUR) und CA Immobilien (+ 2,40 Prozent auf 21,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-3,02 Prozent auf 73,85 EUR), AT S (AT&S) (-2,83 Prozent auf 130,60 EUR), Verbund (-0,43 Prozent auf 69,20 EUR), Palfinger (-0,36 Prozent auf 27,55 EUR) und EVN (-0,33 Prozent auf 29,85 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 401.195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,46 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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