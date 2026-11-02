Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht zum Handelsende Gewinne

ATX-Marktbericht

02.11.26 17:57 Uhr

Am ersten Tag der Woche legten Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich beendete der ATX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 6.430,27 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185,697 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,008 Prozent auf 6.419,54 Punkte an der Kurstafel, nach 6.420,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6.468,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.408,25 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bewegte sich der ATX bei 6.718,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der ATX-Kurs 6.457,92 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 4.808,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 20,15 Prozent zu. Bei 7.043,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Wienerberger (+ 4,74 Prozent auf 17,00 EUR), STRABAG SE (+ 3,17 Prozent auf 104,20 EUR), voestalpine (+ 2,47 Prozent auf 42,32 EUR), Lenzing (+ 2,41 Prozent auf 11,06 EUR) und CA Immobilien (+ 2,40 Prozent auf 21,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-3,02 Prozent auf 73,85 EUR), AT S (AT&S) (-2,83 Prozent auf 130,60 EUR), Verbund (-0,43 Prozent auf 69,20 EUR), Palfinger (-0,36 Prozent auf 27,55 EUR) und EVN (-0,33 Prozent auf 29,85 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 401.195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,46 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net