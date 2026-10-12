Freundlicher Handel in Wien: ATX zeigt sich fester

Index im Fokus

12.10.26 15:57 Uhr

Am Montagnachmittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Um 15:40 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,78 Prozent auf 6.594,72 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 185,670 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,025 Prozent stärker bei 6.545,11 Punkten in den Montagshandel, nach 6.543,45 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.545,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6.624,02 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der ATX mit 6.885,23 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6.484,89 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 4.666,71 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 23,23 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 6,29 Prozent auf 11,16 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,28 Prozent auf 17,02 EUR), Raiffeisen (+ 2,15 Prozent auf 56,95 EUR), Erste Group Bank (+ 1,38 Prozent auf 110,10 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,93 Prozent auf 65,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-0,70 Prozent auf 213,50 EUR), CA Immobilien (-0,47 Prozent auf 21,05 EUR), voestalpine (-0,40 Prozent auf 44,38 EUR), Wienerberger (-0,39 Prozent auf 15,34 EUR) und DO (+ 0,00 Prozent auf 195,00 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 273.583 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 42,186 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,61 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net