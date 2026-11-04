Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Handelsstart freundlich

ATX aktuell

04.11.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der ATX am dritten Tag der Woche.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 1,83 Prozent stärker bei 6.512,93 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 186,074 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent fester bei 6.396,94 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.396,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.396,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.513,37 Punkten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,45 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6.718,25 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 6.657,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.794,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 21,70 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7.043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 4,06 Prozent auf 58,90 EUR), Erste Group Bank (+ 3,73 Prozent auf 111,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 141,20 EUR), BAWAG (+ 2,28 Prozent auf 161,30 EUR) und STRABAG SE (+ 1,37 Prozent auf 103,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Palfinger (-0,37 Prozent auf 27,20 EUR), Wienerberger (-0,12 Prozent auf 17,00 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 11,04 EUR), Verbund (+ 0,00 Prozent auf 69,50 EUR) und CA Immobilien (+ 0,24 Prozent auf 21,15 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 58.618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,302 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net