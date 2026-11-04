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ATX aktuell

Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Handelsstart freundlich

Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Handelsstart freundlich

So bewegt sich der ATX am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
144.60 EUR 6.00 EUR 4.33 %
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BAWAG
161.90 EUR 4.10 EUR 2.60 %
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CA Immobilien
21.05 EUR 0.05 EUR 0.24 %
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Erste Group Bank AG
108.40 EUR 1.10 EUR 1.03 %
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Lenzing AG
10.94 EUR -0.26 EUR -2.32 %
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OMV AG
72.55 EUR -1.25 EUR -1.69 %
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Österreichische Post AG
31.75 EUR -0.05 EUR -0.16 %
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Palfinger AG
27.15 EUR -0.05 EUR -0.18 %
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Raiffeisen
56.00 EUR 0.10 EUR 0.18 %
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STRABAG SE
104.00 EUR 1.60 EUR 1.56 %
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Verbund AG
69.20 EUR -0.80 EUR -1.14 %
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Wienerberger AG
17.12 EUR 0.13 EUR 0.77 %
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Indizes
ATX
6,531.81 EUR 135.68 EUR 2.12 %
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Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 1,83 Prozent stärker bei 6.512,93 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 186,074 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent fester bei 6.396,94 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.396,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.396,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.513,37 Punkten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,45 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6.718,25 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 6.657,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.794,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 21,70 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7.043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 4,06 Prozent auf 58,90 EUR), Erste Group Bank (+ 3,73 Prozent auf 111,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 141,20 EUR), BAWAG (+ 2,28 Prozent auf 161,30 EUR) und STRABAG SE (+ 1,37 Prozent auf 103,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Palfinger (-0,37 Prozent auf 27,20 EUR), Wienerberger (-0,12 Prozent auf 17,00 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 11,04 EUR), Verbund (+ 0,00 Prozent auf 69,50 EUR) und CA Immobilien (+ 0,24 Prozent auf 21,15 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 58.618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,302 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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