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Index-Performance im Fokus

Freundlicher Handel in Wien: So steht der ATX nachmittags

Freundlicher Handel in Wien: So steht der ATX nachmittags

Der ATX gewinnt am dritten Tag der Woche an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
81.30 EUR -0.80 EUR -0.97 %
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AT & S (AT&S)
135.00 EUR -3.60 EUR -2.60 %
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DO & CO
203.50 EUR -4.00 EUR -1.93 %
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Erste Group Bank AG
108.40 EUR 1.10 EUR 1.03 %
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Lenzing AG
11.70 EUR 0.50 EUR 4.46 %
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OMV AG
72.50 EUR -1.30 EUR -1.76 %
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Österreichische Post AG
31.75 EUR -0.05 EUR -0.16 %
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Palfinger AG
27.15 EUR -0.05 EUR -0.18 %
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Raiffeisen
56.00 EUR 0.10 EUR 0.18 %
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Verbund AG
69.35 EUR -0.65 EUR -0.93 %
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Wienerberger AG
17.43 EUR 0.44 EUR 2.59 %
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Indizes
ATX
6,560.90 EUR 164.77 EUR 2.58 %
News | Analysen

Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 15:39 Uhr um 2,79 Prozent auf 6.574,68 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 186,074 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,013 Prozent auf 6.396,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6.396,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6.633,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.396,94 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,42 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 6.718,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6.657,01 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, notierte der ATX bei 4.794,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,85 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 6,01 Prozent auf 60,00 EUR), Erste Group Bank (+ 5,88 Prozent auf 113,50 EUR), Lenzing (+ 4,89 Prozent auf 11,58 EUR), DO (+ 4,36 Prozent auf 215,50 EUR) und Wienerberger (+ 4,29 Prozent auf 17,75 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-1,30 Prozent auf 136,20 EUR), OMV (-0,96 Prozent auf 72,20 EUR), Verbund (-0,29 Prozent auf 69,30 EUR), Andritz (+ 0,98 Prozent auf 82,20 EUR) und Palfinger (+ 1,10 Prozent auf 27,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 309.840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 42,302 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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