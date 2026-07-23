Freundlicher Handel in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SMI

SMI-Entwicklung

24.07.26 12:25 Uhr

Der SMI steigt derzeit.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,49 Prozent höher bei 14.284,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,665 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,209 Prozent auf 14.244,69 Punkte an der Kurstafel, nach 14.214,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14.297,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14.242,94 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,250 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der SMI einen Wert von 14.117,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der SMI noch bei 13.169,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der SMI einen Stand von 12.045,78 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,83 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,49 Prozent auf 80,47 CHF), Lonza (+ 1,14 Prozent auf 548,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,98 Prozent auf 80,64 CHF), Swiss Re (+ 0,87 Prozent auf 133,55 CHF) und Holcim (+ 0,84 Prozent auf 74,42 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Novartis (-0,86 Prozent auf 126,56 CHF), Givaudan (-0,35 Prozent auf 3.166,00 CHF), Sika (+ 0,00 Prozent auf 154,00 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 625,00 CHF) und Logitech (+ 0,19 Prozent auf 84,50 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 510.672 Aktien gehandelt. Mit 284,369 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net