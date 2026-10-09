Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen

SIX-Handel im Blick

09.10.26 12:25 Uhr

Der SLI befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Freitag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,87 Prozent höher bei 2.215,98 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,964 Prozent höher bei 2.218,10 Punkten, nach 2.196,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.222,15 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.215,38 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,009 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 2.225,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, stand der SLI bei 2.275,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.046,96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,02 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sika (+ 2,58 Prozent auf 175,25 CHF), Schindler (+ 2,34 Prozent auf 262,60 CHF), Amrize (+ 2,27 Prozent auf 30,65 CHF), Geberit (+ 2,21 Prozent auf 535,40 CHF) und UBS (+ 2,16 Prozent auf 39,67 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swisscom (-3,03 Prozent auf 624,00 CHF), Nestlé (-0,36 Prozent auf 75,73 CHF), Helvetia Baloise (-0,29 Prozent auf 204,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,03 Prozent auf 78,82 CHF) und Sandoz (+ 0,17 Prozent auf 69,44 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 848.000 Aktien gehandelt. Mit 306,991 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,28 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net