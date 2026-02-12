Freundlicher Handel in Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Kursentwicklung

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch am fünften Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 2.154,54 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,324 Prozent stärker bei 2.150,57 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.143,62 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.149,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2.155,91 Einheiten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,171 Prozent abwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 13.01.2026, den Wert von 2.160,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2.074,79 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 2.121,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,166 Prozent aufwärts. Bei 2.185,70 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2.099,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,85 Prozent auf 512,20 CHF), VAT (+ 2,24 Prozent auf 505,80 CHF), Schindler (+ 1,89 Prozent auf 290,60 CHF), Logitech (+ 1,80 Prozent auf 67,88 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,79 Prozent auf 558,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sonova (-1,22 Prozent auf 198,45 CHF), Sandoz (-1,03 Prozent auf 65,12 CHF), Sika (-0,57 Prozent auf 155,70 CHF), Straumann (-0,55 Prozent auf 97,96 CHF) und Roche (-0,39 Prozent auf 358,30 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 417.629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 310,689 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent die höchste Dividendenrendite.

