Freundlicher Handel in Zürich: SLI beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Kursentwicklung im Fokus

27.10.26 17:57 Uhr

Der SLI performte schlussendlich positiv.

Am Dienstag verbuchte der SLI via SIX schlussendlich ein Plus in Höhe von 0,37 Prozent auf 2.345,67 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,067 Prozent auf 2.335,43 Punkte an der Kurstafel, nach 2.337,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.347,04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.329,31 Zählern.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 2.245,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, notierte der SLI bei 2.291,12 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Wert von 2.040,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,05 Prozent zu Buche. Bei 2.352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 3,49 Prozent auf 593,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,61 Prozent auf 71,50 CHF), Amrize (+ 2,00 Prozent auf 33,22 CHF), Holcim (+ 1,76 Prozent auf 68,06 CHF) und Geberit (+ 1,26 Prozent auf 576,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Galderma (-3,09 Prozent auf 185,00 CHF), Swiss Re (-1,56 Prozent auf 151,50 CHF), Lindt (-0,96 Prozent auf 8.240,00 CHF), Sonova (-0,78 Prozent auf 281,40 CHF) und Alcon (-0,66 Prozent auf 57,58 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 3.607.587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 341,410 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net