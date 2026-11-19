Kursverlauf

Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:10 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,31 Prozent auf 2.396,18 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,258 Prozent fester bei 2.394,85 Punkten, nach 2.388,69 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.396,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2.392,69 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,45 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, den Stand von 2.306,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.303,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der SLI auf 2.020,31 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,40 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,55 Prozent auf 538,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,00 Prozent auf 69,34 CHF), Logitech (+ 1,98 Prozent auf 86,36 CHF), Richemont (+ 1,74 Prozent auf 178,50 CHF) und Amrize (+ 1,16 Prozent auf 34,09 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Novartis (-1,93 Prozent auf 128,94 CHF), Nestlé (-0,91 Prozent auf 85,25 CHF), Lindt (-0,71 Prozent auf 8.410,00 CHF), Swiss Re (-0,47 Prozent auf 149,35 CHF) und Swisscom (-0,35 Prozent auf 715,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 230.903 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 349,157 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net