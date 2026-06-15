Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt sich zum Start im Plus

SLI-Performance im Fokus

Der SLI bleibt auch am Mittwochmorgen im Aufwärtstrend.

Um 09:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,09 Prozent auf 2.204,96 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor ging der SLI 0,052 Prozent fester bei 2.204,21 Punkten in den Handel, nach 2.203,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.205,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.199,41 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,402 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 2.101,76 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 17.03.2026, einen Stand von 2.056,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, notierte der SLI bei 1.962,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 7,26 Prozent auf 100,05 CHF), Sonova (+ 1,34 Prozent auf 196,00 CHF), Lonza (+ 1,11 Prozent auf 499,90 CHF), VAT (+ 0,87 Prozent auf 671,20 CHF) und Holcim (+ 0,84 Prozent auf 76,46 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Swisscom (-1,17 Prozent auf 631,50 CHF), Logitech (-1,17 Prozent auf 86,28 CHF), Lindt (-0,77 Prozent auf 9.060,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,73 Prozent auf 184,60 CHF) und Sandoz (-0,72 Prozent auf 66,34 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 306.112 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 282,257 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net