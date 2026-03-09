Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind

Index-Bewegung

Mit dem SLI ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Am Dienstag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,39 Prozent stärker bei 2.153,25 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2.165,56 Zählern und damit 0,959 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.144,98 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.152,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.167,32 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 2.105,69 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 2.205,77 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 2.008,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0,106 Prozent zu Buche. Bei 2.223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 2,97 Prozent auf 65,26 CHF), Holcim (+ 2,14 Prozent auf 75,42 CHF), Sika (+ 1,77 Prozent auf 149,60 CHF), Amrize (+ 1,56 Prozent auf 39,64 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,34 Prozent auf 84,92 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Lindt (-2,17 Prozent auf 9.225,00 CHF), Swisscom (-1,18 Prozent auf 671,00 CHF), Roche (-0,99 Prozent auf 331,20 CHF), Novartis (-0,85 Prozent auf 118,44 CHF) und Sonova (-0,67 Prozent auf 207,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.633.677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 291,654 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,73 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net