DAX25.185 -0,8%Est506.064 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5300 -2,3%Nas26.582 +0,9%Bitcoin65.828 -0,9%Euro1,1623 -0,1%Öl99,61 +3,4%Gold4.507 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX letztlich schwächer -- Nordex erhält Megaauftrag -- Sivers Semiconductors, Ferrari, SoftBank, Infineon, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
Sivers Semiconductors-Aktie dennoch in Grün: Behördliche Untersuchung und verzögerte Zahlen bremsen Sivers Semiconductors-Aktie dennoch in Grün: Behördliche Untersuchung und verzögerte Zahlen bremsen
S&P-Ranking: Bei diesen US-Aktien könnte es zum Shortsqueeze kommen - Quanten und KI im Visier S&P-Ranking: Bei diesen US-Aktien könnte es zum Shortsqueeze kommen - Quanten und KI im Visier
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Bewegung

Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind

26.05.26 17:57 Uhr
Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind | finanzen.net

Mit dem SLI ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84,92 CHF 1,12 CHF 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
39,64 CHF 0,61 CHF 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
75,42 CHF 1,58 CHF 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Julius Bär
65,26 CHF 1,88 CHF 2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9.225,00 CHF -205,00 CHF -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
118,44 CHF -1,02 CHF -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
331,20 CHF -3,30 CHF -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
149,60 CHF 2,60 CHF 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
207,80 CHF -1,40 CHF -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
119,75 CHF -0,30 CHF -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
671,00 CHF -8,00 CHF -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
37,42 CHF 0,33 CHF 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.153,3 PKT 8,3 PKT 0,39%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,39 Prozent stärker bei 2.153,25 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2.165,56 Zählern und damit 0,959 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.144,98 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.152,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.167,32 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 2.105,69 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 2.205,77 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 2.008,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0,106 Prozent zu Buche. Bei 2.223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 2,97 Prozent auf 65,26 CHF), Holcim (+ 2,14 Prozent auf 75,42 CHF), Sika (+ 1,77 Prozent auf 149,60 CHF), Amrize (+ 1,56 Prozent auf 39,64 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,34 Prozent auf 84,92 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Lindt (-2,17 Prozent auf 9.225,00 CHF), Swisscom (-1,18 Prozent auf 671,00 CHF), Roche (-0,99 Prozent auf 331,20 CHF), Novartis (-0,85 Prozent auf 118,44 CHF) und Sonova (-0,67 Prozent auf 207,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.633.677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 291,654 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,73 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

DatumMeistgelesen

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OutperformBernstein Research
06.03.2026Roche BuyUBS AG
10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
09.03.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
29.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen