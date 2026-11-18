Kursverlauf

Der SLI gönnt sich am Mittwochmittag eine Verschnaufpause.

Am Mittwoch notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,17 Prozent fester bei 2.403,44 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,048 Prozent höher bei 2.400,46 Punkten in den Handel, nach 2.399,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.408,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.399,87 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 2.306,78 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 18.08.2026, mit 2.297,96 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, notierte der SLI bei 2.012,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,74 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,84 Prozent auf 84,60 CHF), Sonova (+ 2,16 Prozent auf 293,80 CHF), Straumann (+ 1,73 Prozent auf 108,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,29 Prozent auf 236,00 CHF) und Alcon (+ 1,20 Prozent auf 62,54 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Nestlé (-0,88 Prozent auf 85,97 CHF), Zurich Insurance (-0,77 Prozent auf 647,00 CHF), Amrize (-0,71 Prozent auf 33,40 CHF), Helvetia Baloise (-0,62 Prozent auf 223,80 CHF) und Swiss Life (-0,47 Prozent auf 967,40 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 841.452 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 352,660 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net