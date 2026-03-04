DAX24.322 +0,5%Est505.903 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -1,1%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.849 +0,7%Euro1,1607 -0,2%Öl83,20 +0,8%Gold5.163 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fester -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
Aktien von Alphabet, Microsoft und Amazon reagieren uneins: Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu Aktien von Alphabet, Microsoft und Amazon reagieren uneins: Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SLI-Kursentwicklung

Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt

05.03.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt | finanzen.net

Der SLI gewinnt am Mittag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
48,75 CHF 0,29 CHF 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Galderma
155,70 CHF 10,90 CHF 7,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
68,90 CHF 1,16 CHF 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Julius Bär
64,80 CHF 0,84 CHF 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
178,35 CHF -2,10 CHF -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
849,20 CHF 16,20 CHF 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
357,10 CHF -1,70 CHF -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
195,85 CHF -7,35 CHF -3,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
86,96 CHF -1,24 CHF -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
848,60 CHF 7,80 CHF 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
129,85 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
31,00 CHF 0,01 CHF 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
530,80 CHF -6,60 CHF -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.145,7 PKT 5,4 PKT 0,25%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,22 Prozent stärker bei 2.145,06 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,121 Prozent stärker bei 2.142,90 Punkten, nach 2.140,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.151,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.126,36 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,31 Prozent abwärts. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 2.147,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, stand der SLI bei 2.094,74 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 2.131,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,275 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. 2.099,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Galderma (+ 7,39 Prozent auf 155,50 CHF), Partners Group (+ 1,85 Prozent auf 848,40 CHF), Holcim (+ 1,51 Prozent auf 68,76 CHF), Julius Bär (+ 1,31 Prozent auf 64,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 848,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Sonova (-3,59 Prozent auf 195,90 CHF), Straumann (-1,47 Prozent auf 86,90 CHF), VAT (-1,12 Prozent auf 531,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,08 Prozent auf 178,50 CHF) und Sandoz (-0,81 Prozent auf 65,86 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1.576.880 Aktien gehandelt. Mit 312,238 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amrize

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amrize

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Re AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Swiss Re AG

DatumRatingAnalyst
03.03.2026Swiss Re SellGoldman Sachs Group Inc.
02.03.2026Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
27.02.2026Swiss Re NeutralUBS AG
27.02.2026Swiss Re HoldJefferies & Company Inc.
27.02.2026Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Swiss Re KaufenDZ BANK
17.11.2025Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Swiss Re BuyUBS AG
31.10.2025Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Swiss Re BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Swiss Re NeutralUBS AG
27.02.2026Swiss Re HoldJefferies & Company Inc.
27.02.2026Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Swiss Re NeutralUBS AG
22.01.2026Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.03.2026Swiss Re SellGoldman Sachs Group Inc.
02.03.2026Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
27.02.2026Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
30.01.2026Swiss Re UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Swiss Re SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swiss Re AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen