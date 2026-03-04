Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt

SLI-Kursentwicklung

Der SLI gewinnt am Mittag an Wert.

Um 12:08 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,22 Prozent stärker bei 2.145,06 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,121 Prozent stärker bei 2.142,90 Punkten, nach 2.140,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.151,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.126,36 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,31 Prozent abwärts. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 2.147,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, stand der SLI bei 2.094,74 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 2.131,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,275 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. 2.099,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Galderma (+ 7,39 Prozent auf 155,50 CHF), Partners Group (+ 1,85 Prozent auf 848,40 CHF), Holcim (+ 1,51 Prozent auf 68,76 CHF), Julius Bär (+ 1,31 Prozent auf 64,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 848,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Sonova (-3,59 Prozent auf 195,90 CHF), Straumann (-1,47 Prozent auf 86,90 CHF), VAT (-1,12 Prozent auf 531,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,08 Prozent auf 178,50 CHF) und Sandoz (-0,81 Prozent auf 65,86 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1.576.880 Aktien gehandelt. Mit 312,238 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net