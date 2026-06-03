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SLI-Performance im Fokus

Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt

10.06.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt | finanzen.net

Der SLI zeigt sich heute wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
41,38 CHF 0,48 CHF 1,17%
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Julius Bär
63,26 CHF -1,46 CHF -2,26%
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78,74 CHF 1,01 CHF 1,30%
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Partners Group AG
708,00 CHF 5,00 CHF 0,71%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
323,20 CHF 4,40 CHF 1,38%
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Sonova AG
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Straumann Holding AG
93,84 CHF -1,44 CHF -1,51%
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Swiss Re AG
119,05 CHF 0,45 CHF 0,38%
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Swisscom AG
652,50 CHF 5,00 CHF 0,77%
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UBS
37,31 CHF -0,61 CHF -1,61%
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VAT
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Indizes
SLI
2.137,6 PKT -0,2 PKT -0,01%
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Um 12:08 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,05 Prozent auf 2.138,73 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor ging der SLI 0,320 Prozent fester bei 2.144,56 Punkten in den Handel, nach 2.137,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.149,19 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.136,39 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,972 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 2.101,11 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 10.03.2026, einen Stand von 2.076,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, notierte der SLI bei 2.017,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,570 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 2,14 Prozent auf 621,40 CHF), Nestlé (+ 1,35 Prozent auf 78,78 CHF), Roche (+ 1,25 Prozent auf 322,80 CHF), Amrize (+ 1,10 Prozent auf 41,35 CHF) und Swisscom (+ 0,69 Prozent auf 652,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Julius Bär (-2,22 Prozent auf 63,28 CHF), Straumann (-1,57 Prozent auf 93,78 CHF), UBS (-1,37 Prozent auf 37,40 CHF), Logitech (-1,18 Prozent auf 88,46 CHF) und Sonova (-0,88 Prozent auf 203,60 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.350.563 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 278,496 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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