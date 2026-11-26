Marktbericht

Der SLI macht am Donnerstag Gewinne.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,07 Prozent höher bei 2.376,67 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,974 Prozent stärker bei 2.374,48 Punkten, nach 2.351,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2.373,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.382,02 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,45 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 26.10.2026, einen Stand von 2.337,00 Punkten auf. Der SLI stand vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 2.329,43 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 2.072,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,49 Prozent nach oben. Bei 2.443,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 3,10 Prozent auf 83,86 CHF), Amrize (+ 3,07 Prozent auf 35,93 CHF), VAT (+ 2,96 Prozent auf 482,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,62 Prozent auf 65,02 CHF) und Sika (+ 2,24 Prozent auf 189,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Galderma (-0,24 Prozent auf 183,55 CHF), Lindt (-0,24 Prozent auf 8.485,00 CHF), Sandoz (-0,15 Prozent auf 80,84 CHF), Novartis (+ 0,09 Prozent auf 128,22 CHF) und Sonova (+ 0,14 Prozent auf 291,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1.096.941 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 352,486 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Julius Bär-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net