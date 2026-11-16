Freundlicher Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

SIX-Handel im Blick

Der SLI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Montag fort.

Um 09:11 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0,42 Prozent auf 2.434,20 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,309 Prozent stärker bei 2.431,43 Punkten, nach 2.423,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.430,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.434,83 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.306,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SLI mit 2.318,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der SLI 2.051,84 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,17 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.438,16 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 2,15 Prozent auf 62,68 CHF), Straumann (+ 1,73 Prozent auf 109,05 CHF), Sandoz (+ 1,56 Prozent auf 85,92 CHF), Holcim (+ 1,23 Prozent auf 75,48 CHF) und Novartis (+ 1,16 Prozent auf 135,62 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Amrize (-2,03 Prozent auf 33,78 CHF), Geberit (-1,38 Prozent auf 587,60 CHF), Lindt (-1,05 Prozent auf 8.495,00 CHF), VAT (-0,64 Prozent auf 530,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,49 Prozent auf 69,62 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 339.125 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 348,395 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,03 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net