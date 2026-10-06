Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch am Dienstagmorgen.
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Der SLI verbucht im SIX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 2.233,87 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2.228,00 Zählern und damit 0,537 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.216,11 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.233,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.227,84 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 2.299,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.301,52 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 2.038,42 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,85 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Lonza (+ 2,05 Prozent auf 586,60 CHF), Sika (+ 1,80 Prozent auf 178,15 CHF), Novartis (+ 1,58 Prozent auf 118,32 CHF), Sonova (+ 1,51 Prozent auf 255,40 CHF) und Roche (+ 1,46 Prozent auf 354,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Logitech (-0,62 Prozent auf 83,98 CHF), Schindler (-0,38 Prozent auf 259,20 CHF), Lindt (-0,13 Prozent auf 7.455,00 CHF), VAT (-0,11 Prozent auf 708,80 CHF) und Alcon (-0,04 Prozent auf 53,06 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 156.036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,670 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,25 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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