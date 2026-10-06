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SLI-Kursentwicklung

Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch am Dienstagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
56.92 EUR -0.04 EUR -0.07 %
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Amrize
32.91 EUR 0.24 EUR 0.73 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,030.00 EUR 35.00 EUR 0.44 %
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Logitech S.A.
90.66 EUR -0.30 EUR -0.33 %
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Lonza AG (N)
631.40 EUR 17.80 EUR 2.90 %
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Novartis AG
126.42 EUR 1.82 EUR 1.46 %
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Partners Group AG
653.60 EUR 3.00 EUR 0.46 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
379.25 EUR 4.25 EUR 1.13 %
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Schindler AG (PS)
276.90 EUR -1.30 EUR -0.47 %
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Sika AG
190.25 EUR -5.80 EUR -2.96 %
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Sonova AG
270.50 EUR -1.00 EUR -0.37 %
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Swiss Re AG
152.65 EUR 0.90 EUR 0.59 %
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UBS
43.28 EUR 0.46 EUR 1.07 %
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VAT
755.20 EUR -0.60 EUR -0.08 %
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Indizes
SLI
2,239.48 CHF 23.37 CHF 1.05 %
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Der SLI verbucht im SIX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 2.233,87 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2.228,00 Zählern und damit 0,537 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.216,11 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.233,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.227,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 2.299,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.301,52 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 2.038,42 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,85 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Lonza (+ 2,05 Prozent auf 586,60 CHF), Sika (+ 1,80 Prozent auf 178,15 CHF), Novartis (+ 1,58 Prozent auf 118,32 CHF), Sonova (+ 1,51 Prozent auf 255,40 CHF) und Roche (+ 1,46 Prozent auf 354,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Logitech (-0,62 Prozent auf 83,98 CHF), Schindler (-0,38 Prozent auf 259,20 CHF), Lindt (-0,13 Prozent auf 7.455,00 CHF), VAT (-0,11 Prozent auf 708,80 CHF) und Alcon (-0,04 Prozent auf 53,06 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 156.036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,670 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,25 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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