Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Start mit Gewinnen

SLI-Performance

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Um 09:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,03 Prozent fester bei 1.999,89 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,251 Prozent auf 1.994,30 Punkte an der Kurstafel, nach 1.999,31 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2.000,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1.994,19 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SLI auf 2.215,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der SLI einen Wert von 2.143,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, lag der SLI bei 2.074,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 7,02 Prozent ein. 2.223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Lindt (+ 0,82 Prozent auf 11.020,00 CHF), Schindler (+ 0,78 Prozent auf 259,20 CHF), Sika (+ 0,74) Prozent auf 129,45 CHF), Logitech (+ 0,69 Prozent auf 72,48 CHF) und Lonza (+ 0,69 Prozent auf 495,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil UBS (-0,78 Prozent auf 29,15 CHF), VAT (-0,57 Prozent auf 487,90 CHF), Partners Group (-0,41 Prozent auf 821,20 CHF), Helvetia Baloise (-0,40 Prozent auf 200,00 CHF) und Straumann (-0,32 Prozent auf 81,14 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 165.085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 270,486 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,93 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net