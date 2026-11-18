Index im Fokus

Wenig verändert zeigt sich der SMI aktuell.

Am Mittwoch tendiert der SMI um 12:07 Uhr via SIX 0,04 Prozent höher bei 14.981,74 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,744 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,085 Prozent auf 14.963,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14.976,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 15.008,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.959,00 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 14.391,31 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 18.08.2026, mit 14.320,90 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, stand der SMI bei 12.481,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,09 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 15.272,42 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2,84 Prozent auf 84,60 CHF), Alcon (+ 1,20 Prozent auf 62,54 CHF), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 174,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,06 Prozent auf 68,74 CHF) und Lonza (+ 1,06 Prozent auf 670,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Nestlé (-0,88 Prozent auf 85,97 CHF), Zurich Insurance (-0,77 Prozent auf 647,00 CHF), Amrize (-0,71 Prozent auf 33,40 CHF), Swiss Life (-0,47 Prozent auf 967,40 CHF) und Swiss Re (-0,40 Prozent auf 151,05 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 841.452 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 352,660 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net