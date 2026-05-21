Freundlicher Handel in Zürich: SMI bewegt sich im Plus

Marktbericht

Der SMI performt am Mittwochmittag positiv.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,26 Prozent stärker bei 13.797,19 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,613 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,142 Prozent tiefer bei 13.741,95 Punkten in den Handel, nach 13.761,53 Punkten am Vortag.

Bei 13.797,56 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13.732,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,317 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 13.220,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, lag der SMI noch bei 12.962,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der SMI 12.007,06 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,15 Prozent nach oben. Bei 14.063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,86 Prozent auf 85,58 CHF), Sika (+ 1,00 Prozent auf 161,05 CHF), Holcim (+ 0,98 Prozent auf 76,56 CHF), Roche (+ 0,83 Prozent auf 326,70 CHF) und Amrize (+ 0,48 Prozent auf 44,35 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-1,39 Prozent auf 120,85 CHF), Swisscom (-1,10 Prozent auf 632,00 CHF), Logitech (-0,92 Prozent auf 86,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,91 Prozent auf 184,25 CHF) und Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 571,80 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.282.579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 282,257 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,37 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net