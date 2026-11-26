Marktbericht

Der SMI befindet sich am Nachmittag im Aufwind.

Am Donnerstag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 1,03 Prozent fester bei 14.816,07 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,715 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 14.797,07 Zählern und damit 0,901 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14.664,92 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14.839,88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14.776,08 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 1,60 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 26.10.2026, den Stand von 14.538,95 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 14.542,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.822,24 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 15.272,42 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Amrize (+ 3,30 Prozent auf 36,01 CHF), Logitech (+ 3,05 Prozent auf 83,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,90 Prozent auf 65,20 CHF), UBS (+ 2,20 Prozent auf 37,61 CHF) und Sika (+ 2,16 Prozent auf 189,45 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Sandoz (-0,89 Prozent auf 80,24 CHF), Galderma (-0,79 Prozent auf 182,55 CHF), Novartis (+ 0,23 Prozent auf 128,40 CHF), Nestlé (+ 0,32 Prozent auf 87,43 CHF) und Geberit (+ 0,71 Prozent auf 592,20 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.902.270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 352,486 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,37 Prozent.

Redaktion Finanzen.net