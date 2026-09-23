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SMI-Marktbericht

Freundlicher Handel in Zürich: SMI steigt am Mittwochmittag

Freundlicher Handel in Zürich: SMI steigt am Mittwochmittag

Am Mittwochmittag legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
88.96 EUR 0.90 EUR 1.02 %
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Galderma
172.00 EUR -2.00 EUR -1.15 %
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Geberit AG (N)
584.80 EUR 19.80 EUR 3.50 %
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Logitech S.A.
92.18 EUR 2.60 EUR 2.90 %
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Nestlé SA (Nestle)
82.65 EUR 0.74 EUR 0.90 %
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Partners Group AG
665.60 EUR 12.20 EUR 1.87 %
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Richemont
181.35 EUR 1.40 EUR 0.78 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
390.00 EUR 4.35 EUR 1.13 %
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Sandoz
74.48 EUR -0.52 EUR -0.69 %
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Sika AG
199.65 EUR -2.45 EUR -1.21 %
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Swiss Life AG (N)
972.20 EUR -18.60 EUR -1.88 %
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Swiss Re AG
148.45 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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UBS
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Indizes
SMI
13,960.51 CHF 7.12 CHF 0.05 %
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Am Mittwoch legt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,03 Prozent auf 13.958,24 Punkte zu. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,587 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14.000,25 Zählern und damit 0,336 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13.953,39 Punkte).

Bei 14.031,29 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13.947,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,625 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 14.456,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13.910,70 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Stand von 12.102,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,37 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14.669,51 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 0,67 Prozent auf 77,61 CHF), Richemont (+ 0,56 Prozent auf 170,70 CHF), Logitech (+ 0,56 Prozent auf 86,44 CHF), UBS (+ 0,55 Prozent auf 40,55 CHF) und Swiss Re (+ 0,25 Prozent auf 138,90 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Sika (-0,90 Prozent auf 187,20 CHF), Sandoz (-0,88 Prozent auf 70,14 CHF), Swiss Life (-0,85 Prozent auf 908,20 CHF), Galderma (-0,49 Prozent auf 163,00 CHF) und Geberit (-0,47 Prozent auf 545,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2.385.852 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 309,129 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,16 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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