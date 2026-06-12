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Freundlicher Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

15.06.26 09:28 Uhr
Freundlicher Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Start des Montagshandels fester | finanzen.net

Heute geht es für den SMI erneut nach oben.

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Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 1,14 Prozent auf 13.863,64 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,612 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,971 Prozent auf 13.841,13 Punkte an der Kurstafel, nach 13.708,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.840,21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.868,65 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 13.220,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.839,27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Wert von 12.146,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,65 Prozent zu Buche. Bei 14.063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Punkte.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 4,35 Prozent auf 161,90 CHF), Amrize (+ 3,88 Prozent auf 43,59 CHF), Partners Group (+ 3,64 Prozent auf 723,20 CHF), Holcim (+ 3,22 Prozent auf 76,96 CHF) und Geberit (+ 3,14 Prozent auf 525,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swisscom (-0,69 Prozent auf 652,00 CHF), Roche (-0,21 Prozent auf 329,30 CHF), Novartis (+ 0,28 Prozent auf 122,42 CHF), Nestlé (+ 0,63 Prozent auf 80,31 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,64 Prozent auf 567,40 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 753.889 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 284,951 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,44 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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