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Index-Performance im Blick

Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende in Grün

Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende in Grün

Der SMI entwickelte sich zum Handelsende positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.14 EUR -2.42 EUR -3.00 %
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Galderma
208.00 EUR 4.00 EUR 1.96 %
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Givaudan AG
4,235.00 EUR 3.00 EUR 0.07 %
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Holcim AG
75.28 EUR -0.42 EUR -0.55 %
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Logitech S.A.
88.42 EUR 0.18 EUR 0.20 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.92 EUR 2.38 EUR 2.66 %
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Novartis AG
145.48 EUR 1.48 EUR 1.03 %
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Partners Group AG
701.20 EUR -9.00 EUR -1.27 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
435.10 EUR -0.05 EUR -0.01 %
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Sandoz
90.12 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Swiss Re AG
166.45 EUR 2.10 EUR 1.28 %
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UBS
42.73 EUR -0.49 EUR -1.13 %
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Indizes
SMI
14,810.66 CHF 53.80 CHF 0.36 %
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Der SMI gewann im SIX-Handel letztendlich 0,36 Prozent auf 14.810,66 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,687 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,464 Prozent stärker bei 14.825,31 Punkten, nach 14.756,86 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 14.849,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14.777,23 Punkten lag.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 2,34 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der SMI einen Stand von 13.830,34 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Wert von 14.392,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, stand der SMI noch bei 12.309,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,80 Prozent nach oben. Bei 14.861,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12.053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 2,28 Prozent auf 84,70 CHF), Galderma (+ 1,66 Prozent auf 192,85 CHF), Swiss Re (+ 1,66) Prozent auf 153,35 CHF), Givaudan (+ 1,46 Prozent auf 3.973,00 CHF) und Novartis (+ 1,12 Prozent auf 133,78 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Logitech (-4,16 Prozent auf 78,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,34 Prozent auf 70,68 CHF), Holcim (-1,26 Prozent auf 68,96 CHF), Sandoz (-1,20 Prozent auf 82,38 CHF) und UBS (-1,18 Prozent auf 39,24 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.387.307 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 347,353 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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