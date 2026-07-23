Freundlicher Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Freitagmittag
Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.
Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,49 Prozent nach oben auf 20.029,84 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,474 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,247 Prozent höher bei 19.981,31 Punkten in den Freitagshandel, nach 19.932,10 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 20.040,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19.980,83 Punkten verzeichnete.
SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,075 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19.912,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18.597,51 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.825,84 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,80 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20.370,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Schweiter Technologies (+ 6,92 Prozent auf 324,50 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 3,45 Prozent auf 132,00 CHF), ALSO (+ 3,37 Prozent auf 190,40 CHF), Medmix (+ 3,16 Prozent auf 8,15 CHF) und Leonteq (+ 2,93 Prozent auf 16,16 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Gurit (-13,26 Prozent auf 30,10 CHF), Calida (-9,25 Prozent auf 15,90 CHF), SFS (-7,30 Prozent auf 129,60 CHF), GAM (-7,06 Prozent auf 0,06 CHF) und Schlatter Industries (-5,38 Prozent auf 17,60 CHF).
Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 510.672 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 289,160 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SPI-Titel
Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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