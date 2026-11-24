Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SMI nachmittags
Der SMI wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.
Werte in diesem Artikel
Der SMI legt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,18 Prozent auf 14.761,78 Punkte zu. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,685 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14.765,89 Zählern und damit 0,205 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14.735,64 Punkte).
Der SMI verzeichnete bei 14.686,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14.783,77 Einheiten.
SMI-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der SMI auf 14.462,36 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der SMI noch bei 14.447,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12.654,12 Punkten auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,43 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 1,92 Prozent auf 637,80 CHF), Amrize (+ 1,41 Prozent auf 34,44 CHF), Nestlé (+ 1,14 Prozent auf 85,85 CHF), Swiss Re (+ 0,99 Prozent auf 152,30 CHF) und Swiss Life (+ 0,67 Prozent auf 960,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,40 Prozent auf 66,68 CHF), Sandoz (-1,78 Prozent auf 81,52 CHF), Galderma (-0,85 Prozent auf 186,10 CHF), Holcim (-0,32 Prozent auf 74,18 CHF) und Richemont (-0,23 Prozent auf 174,00 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1.943.992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 343,676 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7,41 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion Finanzen.net
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