Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SPI aktuell

Index im Fokus

Der SPI gewinnt derzeit an Wert.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,74 Prozent stärker bei 19.225,37 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,436 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,159 Prozent auf 19.114,57 Punkte an der Kurstafel, nach 19.084,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.249,36 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.114,57 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 0,108 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der SPI einen Stand von 18.395,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 19.255,70 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.05.2025, lag der SPI bei 16.791,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,39 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19.309,93 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Adval Tech (+ 12,00 Prozent auf 44,80 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 8,23 Prozent auf 5,26 CHF), DocMorris (+ 5,33 Prozent auf 7,31 CHF), Straumann (+ 4,83 Prozent auf 94,16 CHF) und Vetropack A (+ 4,19 Prozent auf 20,40 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen DOTTIKON ES (-17,22 Prozent auf 324,50 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-13,85 Prozent auf 84,00 CHF), Orell Fuessli (-8,62 Prozent auf 148,50 CHF), Addex Therapeutics (-7,46 Prozent auf 0,04 CHF) und Schlatter Industries (-3,61 Prozent auf 18,70 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.021.900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 292,833 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net