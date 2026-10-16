Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Aufwind

Index im Blick

16.10.26 15:57 Uhr

Das macht der SPI am Nachmittag.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,32 Prozent stärker bei 20.308,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,502 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,036 Prozent auf 20.251,16 Punkte an der Kurstafel, nach 20.243,96 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 20.206,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.308,02 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 3,60 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19.557,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20.068,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der SPI mit 17.451,81 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 11,32 Prozent zu. Bei 20.636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Bystronic (ex Conzzeta) (+ 8,73 Prozent auf 144,40 CHF), DocMorris (+ 7,27 Prozent auf 15,64 CHF), SoftwareONE (+ 4,09 Prozent auf 9,55 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,04 Prozent auf 0,15 CHF) und Kardex (+ 2,85 Prozent auf 252,50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Adval Tech (-7,11 Prozent auf 41,80 CHF), SHL Telemedicine (-6,07 Prozent auf 1,01 CHF), Private Equity (-5,84 Prozent auf 58,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,98 Prozent auf 49,60 CHF) und Varia US Properties (-4,72 Prozent auf 12,10 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1.924.865 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 324,347 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net