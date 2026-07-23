Freundlicher Handel in Zürich: SPI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

SPI-Performance im Blick

27.07.26 17:57 Uhr

Der SPI machte zum Handelsende Gewinne.

Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,57 Prozent fester bei 20.183,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,489 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,851 Prozent auf 20.240,51 Punkte an der Kurstafel, nach 20.069,67 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 20.252,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20.135,76 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 19.954,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der SPI 18.575,05 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, stand der SPI bei 16.711,90 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,64 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20.370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 13,92 Prozent auf 0,18 CHF), Perrot Duval SA (+ 12,45 Prozent auf 51,50 CHF), Adval Tech (+ 8,65 Prozent auf 45,20 CHF), Idorsia (+ 7,54 Prozent auf 6,63 CHF) und Schlatter Industries (+ 6,86 Prozent auf 18,70 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Addex Therapeutics (-6,51 Prozent auf 0,04 CHF), Schweiter Technologies (-5,80 Prozent auf 300,50 CHF), Curatis (-4,68 Prozent auf 22,40 CHF), VAT (-4,33 Prozent auf 622,40 CHF) und Accelleron Industries (-3,64 Prozent auf 74,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4.167.514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 308,180 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net