Freundlicher Handel in Zürich: SPI klettert am Mittwochmittag
Der SPI zeigt sich derzeit wenig verändert.
Werte in diesem Artikel
Der SPI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 20.131,62 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,476 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,251 Prozent auf 20.044,52 Punkte an der Kurstafel, nach 20.095,03 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 20.040,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.146,89 Punkten lag.
SPI-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 0,433 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der SPI einen Stand von 19.570,81 Punkten auf. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 18.485,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, stand der SPI noch bei 16.618,57 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,36 Prozent nach oben. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.370,23 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Cicor Technologies (+ 11,62 Prozent auf 132,60 CHF), Adecco SA (+ 7,34 Prozent auf 21,64 CHF), Perrot Duval SA (+ 6,99 Prozent auf 49,00 CHF), Sonova (+ 5,49 Prozent auf 211,40 CHF) und Vetropack A (+ 4,19 Prozent auf 19,40 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil VAT (-6,65 Prozent auf 653,80 CHF), EvoNext (-4,72 Prozent auf 2,22 CHF), Lonza (-4,54 Prozent auf 538,40 CHF), BACHEM (-4,12 Prozent auf 74,50 CHF) und Edisun Power Europe (-4,01 Prozent auf 67,00 CHF) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im SPI
Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 826.017 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 288,832 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus
Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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