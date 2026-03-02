Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt am Donnerstagmittag zu

SPI-Performance im Blick

Der SPI bewegt sich am Donnerstagmittag kaum.

Der SPI legt im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0,10 Prozent auf 18.639,15 Punkte zu. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,462 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,206 Prozent auf 18.581,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18.619,72 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18.685,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 18.490,68 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 1,84 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, betrug der SPI-Kurs 18.583,04 Punkte. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, lag der SPI-Kurs bei 17.777,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, stand der SPI bei 17.300,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19.309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17.950,56 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Schweiter Technologies (+ 7,76 Prozent auf 264,00 CHF), lastminutecom (+ 5,38 Prozent auf 13,70 CHF), ams-OSRAM (+ 4,72 Prozent auf 8,54 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,44 Prozent auf 0,13 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,21 Prozent auf 28,28 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Cicor Technologies (-8,83 Prozent auf 144,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,51 Prozent auf 6,00 CHF), Komax (-5,00 Prozent auf 58,90 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF) und Bossard (-3,87 Prozent auf 149,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.576.880 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 320,145 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

