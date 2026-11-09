Freundlicher Handel in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen

Index-Bewegung

09.11.26 15:57 Uhr

Der SPI verbucht am ersten Tag der Woche Zuwächse.

Am Montag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,50 Prozent fester bei 20.936,13 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,646 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,114 Prozent tiefer bei 20.807,95 Punkten, nach 20.831,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 20.807,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20.994,94 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Der SPI stand vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 19.542,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SPI 20.509,58 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 16.974,56 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,77 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 21.271,96 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Cicor Technologies (+ 10,27 Prozent auf 146,00 CHF), GAM (+ 5,65 Prozent auf 0,06 CHF), Accelleron Industries (+ 5,52 Prozent auf 66,95 CHF), Schlatter Industries (+ 5,10 Prozent auf 20,60 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,95 Prozent auf 1,06 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Curatis (-3,28 Prozent auf 16,20 CHF), Mikron (-3,21 Prozent auf 15,10 CHF), Molecular Partners (-2,31 Prozent auf 2,54 CHF), Feintool International (-2,29 Prozent auf 10,65 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,27 Prozent auf 30,15 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1.323.994 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 348,230 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net