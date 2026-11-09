DAX 26.234 +1,6%ESt50 6.285 +1,9%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,83 -1,7%Nas 25.163 +2,4%Bitcoin 66.911 -0,3%Euro 1,1196 +0,5%Öl 94,3 -4,1%Gold 4.115 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Bewegung

Freundlicher Handel in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen

Der SPI verbucht am ersten Tag der Woche Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Accelleron Industries AG
71.60 EUR 3.20 EUR 4.68 %
Charts | News | Analysen
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
33.25 EUR 1.55 EUR 4.89 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,345.00 EUR -55.00 EUR -3.93 %
Charts | News | Analysen
Bellevue AG
7.50 EUR -0.20 EUR -2.60 %
Charts | News | Analysen
Cicor Technologies Ltd.
144.60 EUR 7.80 EUR 5.70 %
Charts | News | Analysen
Curatis AG
17.60 EUR -0.30 EUR -1.68 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.56 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Feintool International AG (N) (FIH)
11.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Mikron AG (Mikron Technology)
16.10 EUR -0.50 EUR -3.01 %
Charts | News | Analysen
Molecular Partners AG
2.78 EUR -0.02 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
441.00 EUR -0.20 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
Schlatter Industries AG
20.60 CHF 1.00 CHF 5.10 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.90 EUR -0.50 EUR -1.15 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
21,001.68 CHF 169.92 CHF 0.82 %
News | Analysen

Am Montag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,50 Prozent fester bei 20.936,13 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,646 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,114 Prozent tiefer bei 20.807,95 Punkten, nach 20.831,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 20.807,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20.994,94 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Der SPI stand vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 19.542,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SPI 20.509,58 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 16.974,56 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,77 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 21.271,96 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Cicor Technologies (+ 10,27 Prozent auf 146,00 CHF), GAM (+ 5,65 Prozent auf 0,06 CHF), Accelleron Industries (+ 5,52 Prozent auf 66,95 CHF), Schlatter Industries (+ 5,10 Prozent auf 20,60 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,95 Prozent auf 1,06 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Curatis (-3,28 Prozent auf 16,20 CHF), Mikron (-3,21 Prozent auf 15,10 CHF), Molecular Partners (-2,31 Prozent auf 2,54 CHF), Feintool International (-2,29 Prozent auf 10,65 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,27 Prozent auf 30,15 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1.323.994 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 348,230 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle UBS Aktie News

Werbung

UBS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.