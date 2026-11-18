Index-Performance

Derzeit herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Am Mittwoch klettert der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,11 Prozent auf 21.071,23 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,687 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,018 Prozent auf 21.043,76 Punkte an der Kurstafel, nach 21.047,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21.111,13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.043,76 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,20 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.288,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20.161,57 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17.143,97 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 15,51 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 21.440,74 Punkte. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 15,00 Prozent auf 1,04 CHF), Comet (+ 3,80 Prozent auf 306,20 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3,38 Prozent auf 27,50 CHF), Huber + Suhner (+ 3,25 Prozent auf 171,60 CHF) und BioVersys (+ 3,04 Prozent auf 23,70 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil GAM (-9,09 Prozent auf 0,05 CHF), Addex Therapeutics (-7,97 Prozent auf 0,03 CHF), WISeQey (-5,00 Prozent auf 5,89 USD), Orior (-3,51 Prozent auf 11,00 CHF) und Carlo Gavazzi (-2,59 Prozent auf 169,50 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die GAM-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.544.286 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 356,882 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net