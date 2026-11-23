SPI-Marktbericht

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,53 Prozent auf 20.602,22 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,591 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0,041 Prozent höher bei 20.502,84 Punkten, nach 20.494,43 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.632,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 20.485,85 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Der SPI lag noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 20.387,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der SPI bei 20.317,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17.342,35 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,94 Prozent nach oben. Bei 21.440,74 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell BioVersys (+ 7,24 Prozent auf 23,70 CHF), DOTTIKON ES (+ 4,59 Prozent auf 285,00 CHF), Arbonia (+ 3,83 Prozent auf 3,52 CHF), INFICON (+ 3,78 Prozent auf 153,60 CHF) und BELIMO (+ 3,40 Prozent auf 760,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ASMALLWORLD (-5,69 Prozent auf 1,16 CHF), Adval Tech (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF), Schlatter Industries (-4,41 Prozent auf 19,50 CHF), HIAG Immobilien (-4,06 Prozent auf 123,00 CHF) und Julius Bär (-2,81 Prozent auf 63,54 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1.463.713 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 347,376 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net