Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Marktbericht

09.11.26 17:57 Uhr

Der SPI notierte zum Handelsende im Plus.

Schlussendlich kletterte der SPI im SIX-Handel um 0,97 Prozent auf 21.033,26 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,646 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,114 Prozent tiefer bei 20.807,95 Punkten, nach 20.831,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.807,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.041,78 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19.542,69 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SPI 20.509,58 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 16.974,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,30 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 21.271,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Cicor Technologies (+ 10,12 Prozent auf 145,80 CHF), ams-OSRAM (+ 7,08 Prozent auf 15,73 CHF), Accelleron Industries (+ 6,15 Prozent auf 67,35 CHF), GAM (+ 5,98 Prozent auf 0,06 CHF) und SHL Telemedicine (+ 5,94 Prozent auf 1,07 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-4,00 Prozent auf 4,80 CHF), Feintool International (-3,67 Prozent auf 10,50 CHF), Addex Therapeutics (-2,88 Prozent auf 0,02 CHF), Kühne + Nagel International (-2,59 Prozent auf 229,40 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,43 Prozent auf 30,10 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. 3.135.635 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 348,230 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net