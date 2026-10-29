Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsstart im Plus

SPI im Fokus

29.10.26 09:27 Uhr

Der SPI bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Um 09:09 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,45 Prozent auf 20.677,17 Punkte zu. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,602 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,538 Prozent fester bei 20.695,93 Punkten in den Handel, nach 20.585,22 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.707,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 20.677,17 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1,31 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 29.09.2026, einen Stand von 19.721,64 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Wert von 20.309,62 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 17.047,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,35 Prozent aufwärts. Bei 20.707,54 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 8,65 Prozent auf 0,02 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 4,17 Prozent auf 47,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,59 Prozent auf 0,16 CHF), Sandoz (+ 2,33 Prozent auf 81,74 CHF) und Lindt (+ 1,75 Prozent auf 87.200,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-10,87 Prozent auf 4,10 CHF), GAM (-6,77 Prozent auf 0,06 CHF), ASMALLWORLD (-6,67 Prozent auf 1,40 CHF), Idorsia (-3,09 Prozent auf 4,45 CHF) und Arbonia (-2,21 Prozent auf 4,20 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 212.378 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 349,069 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net