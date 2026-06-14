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Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain

15.06.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain | finanzen.net

Am ersten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

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Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,84 Prozent stärker bei 24.943,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.102,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24.736,00 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 15.05.2026, den Wert von 23.830,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 23.302,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.447,00 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,53 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 5,51 Prozent auf 329,20 EUR), Airbus SE (+ 3,64 Prozent auf 185,78 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,60 Prozent auf 188,70 EUR), Deutsche Bank (+ 3,11 Prozent auf 29,64 EUR) und Vonovia SE (+ 3,09 Prozent auf 21,02 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-2,32 Prozent auf 1.177,60 EUR), Commerzbank (-2,25 Prozent auf 36,00 EUR), RWE (-1,71 Prozent auf 56,48 EUR), Deutsche Telekom (-1,55 Prozent auf 27,88 EUR) und Deutsche Börse (-1,08 Prozent auf 246,80 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.515.429 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 201,619 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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