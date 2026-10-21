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Kursentwicklung

Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
161.00 EUR -1.65 EUR -1.01 %
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Beiersdorf AG
81.60 EUR 0.22 EUR 0.27 %
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Deutsche Börse AG
306.60 EUR -4.10 EUR -1.32 %
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Deutsche Telekom AG
25.51 EUR -0.22 EUR -0.86 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.69 EUR 0.89 EUR 2.35 %
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Henkel KGaA Vz.
78.64 EUR -0.06 EUR -0.08 %
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Infineon AG
53.92 EUR 1.53 EUR 2.92 %
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Merck KGaA
144.25 EUR -2.20 EUR -1.50 %
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SAP SE
206.85 EUR 4.05 EUR 2.00 %
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Siemens AG
266.35 EUR 6.70 EUR 2.58 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.30 EUR -0.72 EUR -1.03 %
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Vonovia SE
16.79 EUR 0.21 EUR 1.27 %
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Zalando
25.79 EUR 0.49 EUR 1.94 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,606.00 EUR 174.00 EUR 0.68 %
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Um 15:54 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,99 Prozent auf 25.684,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 25.707,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.252,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.625,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.065,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.323,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,55 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Zähler.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 3,08 Prozent auf 207,75 EUR), Infineon (+ 2,81 Prozent auf 53,50 EUR), Siemens (+ 2,69 Prozent auf 267,25 EUR), Zalando (+ 2,66 Prozent auf 25,83 EUR) und adidas (+ 2,62 Prozent auf 162,25 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,36 Prozent auf 38,53 EUR), Deutsche Börse (-1,42 Prozent auf 304,50 EUR), Beiersdorf (-0,63 Prozent auf 81,62 EUR), Deutsche Telekom (-0,62 Prozent auf 25,56 EUR) und Merck (-0,58 Prozent auf 145,55 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.998.510 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 230,655 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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