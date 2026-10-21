Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain

Kursentwicklung

21.10.26 15:57 Uhr

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 15:54 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,99 Prozent auf 25.684,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 25.707,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.252,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.625,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.065,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.323,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,55 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Zähler.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 3,08 Prozent auf 207,75 EUR), Infineon (+ 2,81 Prozent auf 53,50 EUR), Siemens (+ 2,69 Prozent auf 267,25 EUR), Zalando (+ 2,66 Prozent auf 25,83 EUR) und adidas (+ 2,62 Prozent auf 162,25 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,36 Prozent auf 38,53 EUR), Deutsche Börse (-1,42 Prozent auf 304,50 EUR), Beiersdorf (-0,63 Prozent auf 81,62 EUR), Deutsche Telekom (-0,62 Prozent auf 25,56 EUR) und Merck (-0,58 Prozent auf 145,55 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.998.510 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 230,655 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net