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Index im Blick

Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
203.35 EUR 7.79 EUR 3.98 %
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Commerzbank
39.94 EUR 1.52 EUR 3.96 %
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Deutsche Börse AG
314.40 EUR -6.10 EUR -1.90 %
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Deutsche Telekom AG
25.78 EUR -0.07 EUR -0.27 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.43 EUR -0.82 EUR -1.94 %
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Heidelberg Materials
179.15 EUR 5.35 EUR 3.08 %
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Henkel KGaA Vz.
83.60 EUR 0.46 EUR 0.55 %
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HOCHTIEF AG
357.60 EUR -8.80 EUR -2.40 %
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Infineon AG
48.50 EUR 2.60 EUR 5.65 %
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SAP SE
213.00 EUR 3.85 EUR 1.84 %
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Siemens Energy AG
124.12 EUR 7.36 EUR 6.30 %
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Siemens Healthineers AG
43.25 EUR -1.27 EUR -2.85 %
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Symrise AG
95.54 EUR -0.10 EUR -0.10 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.82 EUR 0.86 EUR 1.23 %
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Vonovia SE
17.30 EUR 0.35 EUR 2.06 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,250.00 EUR 548.00 EUR 2.13 %
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Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1,97 Prozent auf 26.208,00 Punkte an.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.717,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26.211,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Stand von 25.175,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26.364,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 23.781,00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,68 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.690,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 5,19 Prozent auf 48,13 EUR), Commerzbank (+ 4,76 Prozent auf 40,03 EUR), Airbus SE (+ 4,15 Prozent auf 204,50 EUR), Siemens Energy (+ 4,01 Prozent auf 122,84 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,14 Prozent auf 179,25 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens Healthineers (-3,02 Prozent auf 43,31 EUR), HOCHTIEF (-2,68 Prozent auf 355,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,42 Prozent auf 41,21 EUR), Symrise (-2,26 Prozent auf 94,16 EUR) und Deutsche Börse (-1,59 Prozent auf 314,90 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.207.307 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 237,935 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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08:26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Siemens Energy Buy UBS AG
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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