Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain

Index im Blick

09.11.26 15:57 Uhr

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1,97 Prozent auf 26.208,00 Punkte an.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.717,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26.211,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Stand von 25.175,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26.364,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 23.781,00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,68 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.690,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 5,19 Prozent auf 48,13 EUR), Commerzbank (+ 4,76 Prozent auf 40,03 EUR), Airbus SE (+ 4,15 Prozent auf 204,50 EUR), Siemens Energy (+ 4,01 Prozent auf 122,84 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,14 Prozent auf 179,25 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens Healthineers (-3,02 Prozent auf 43,31 EUR), HOCHTIEF (-2,68 Prozent auf 355,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,42 Prozent auf 41,21 EUR), Symrise (-2,26 Prozent auf 94,16 EUR) und Deutsche Börse (-1,59 Prozent auf 314,90 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.207.307 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 237,935 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net