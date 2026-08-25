Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet den Handel im Plus

LUS-DAX-Entwicklung

26.08.26 17:57 Uhr

Heute legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 26.281,00 Punkten ab.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.194,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.463,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25.068,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.226,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.216,00 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,98 Prozent. Bei 26.576,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 5,24 Prozent auf 170,70 EUR), Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 34,63 EUR), Commerzbank (+ 2,81 Prozent auf 40,93 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,49 Prozent auf 365,70 EUR) und Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1.138,80 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 150,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 72,42 EUR), Siemens Healthineers (-1,11 Prozent auf 39,26 EUR) und RWE (-1,10 Prozent auf 57,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 9.730.155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,066 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net