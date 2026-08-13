DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.034 +0,5%Top 10 Crypto 8,02 -2,8%Nas 26.682 -0,5%Bitcoin 54.521 -0,7%Euro 1,1567 +0,3%Öl 88,3 +1,4%Gold 4.382 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Zum Handelsende agierten die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
50.89 EUR 0.74 EUR 1.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
17.54 EUR -0.83 EUR -4.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
252.40 EUR 3.00 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
77.00 EUR -0.54 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
135.90 EUR -3.00 EUR -2.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,202.60 EUR 34.00 EUR 2.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
180.14 EUR -0.68 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Scout24
77.05 EUR 0.60 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
283.75 EUR -0.85 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
73.76 EUR 0.48 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
20.63 EUR -0.47 EUR -2.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Zalando
23.99 EUR -0.07 EUR -0.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
26,453.00 EUR 42.00 EUR 0.16 %
News | Analysen

Der LUS-DAX schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 26.441,00 Punkten ab.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.541,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26.387,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25.040,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.314,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der LUS-DAX 24.425,00 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,63 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26.576,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 1.202,00 EUR), SAP SE (+ 2,71 Prozent auf 180,14 EUR), Scout24 (+ 2,50 Prozent auf 78,00 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 51,15 EUR) und Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 253,40 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen EON SE (-4,38 Prozent auf 17,45 EUR), Merck (-2,29 Prozent auf 136,30 EUR), Vonovia SE (-2,00 Prozent auf 20,58 EUR), Zalando (-1,58 Prozent auf 23,60 EUR) und Henkel vz (-1,55 Prozent auf 76,32 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 14.295.810 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 214,920 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Mit 7,47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
19:11 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.