Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Index im Blick

14.08.26 17:57 Uhr

Zum Handelsende agierten die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Der LUS-DAX schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 26.441,00 Punkten ab.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.541,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26.387,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25.040,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.314,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der LUS-DAX 24.425,00 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,63 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26.576,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 1.202,00 EUR), SAP SE (+ 2,71 Prozent auf 180,14 EUR), Scout24 (+ 2,50 Prozent auf 78,00 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 51,15 EUR) und Hannover Rück (+ 1,69 Prozent auf 253,40 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen EON SE (-4,38 Prozent auf 17,45 EUR), Merck (-2,29 Prozent auf 136,30 EUR), Vonovia SE (-2,00 Prozent auf 20,58 EUR), Zalando (-1,58 Prozent auf 23,60 EUR) und Henkel vz (-1,55 Prozent auf 76,32 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 14.295.810 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 214,920 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Mit 7,47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net