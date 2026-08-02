Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain

LUS-DAX-Performance im Fokus

03.08.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Am Montag tendierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,86 Prozent fester bei 26.029,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26.102,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25.806,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.820,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24.302,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Wert von 23.454,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,96 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.102,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 6,10 Prozent auf 39,11 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,93 Prozent auf 28,08 EUR), SAP SE (+ 4,41 Prozent auf 164,64 EUR), adidas (+ 3,39 Prozent auf 164,80 EUR) und Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 1.175,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Bayer (-1,94 Prozent auf 47,12 EUR), Beiersdorf (-1,93 Prozent auf 79,16 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,62 Prozent auf 57,40 EUR), Merck (-0,49 Prozent auf 142,45 EUR) und Infineon (-0,32 Prozent auf 61,47 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 10.106.099 Aktien gehandelt. Mit 215,454 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net