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LUS-DAX-Performance im Fokus

Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Der LUS-DAX zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
164.30 EUR 4.30 EUR 2.69 %
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Bayer
47.19 EUR -1.11 EUR -2.30 %
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Beiersdorf AG
79.04 EUR -1.62 EUR -2.01 %
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Deutsche Telekom AG
28.20 EUR 1.41 EUR 5.26 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
57.60 EUR -0.32 EUR -0.55 %
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Infineon AG
61.66 EUR -0.49 EUR -0.79 %
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Merck KGaA
143.25 EUR 0.30 EUR 0.21 %
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Rheinmetall AG
1,177.00 EUR 36.00 EUR 3.16 %
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SAP SE
164.66 EUR 5.46 EUR 3.43 %
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Siemens AG
284.55 EUR 1.15 EUR 0.41 %
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Siemens Healthineers AG
39.28 EUR 2.45 EUR 6.65 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
76.00 EUR 1.32 EUR 1.77 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,040.00 EUR 234.00 EUR 0.91 %
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Am Montag tendierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,86 Prozent fester bei 26.029,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26.102,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25.806,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.820,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24.302,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Wert von 23.454,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,96 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.102,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 6,10 Prozent auf 39,11 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,93 Prozent auf 28,08 EUR), SAP SE (+ 4,41 Prozent auf 164,64 EUR), adidas (+ 3,39 Prozent auf 164,80 EUR) und Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 1.175,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Bayer (-1,94 Prozent auf 47,12 EUR), Beiersdorf (-1,93 Prozent auf 79,16 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,62 Prozent auf 57,40 EUR), Merck (-0,49 Prozent auf 142,45 EUR) und Infineon (-0,32 Prozent auf 61,47 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 10.106.099 Aktien gehandelt. Mit 215,454 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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29.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
29.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)