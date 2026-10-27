Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus

LUS-DAX-Kursentwicklung

27.10.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX befand sich am Dienstagabend im Aufwind.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,85 Prozent stärker bei 25.588,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25.648,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.316,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.547,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Wert von 25.475,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.316,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,16 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26.616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4,76 Prozent auf 52,59 EUR), Siemens Energy (+ 4,40 Prozent auf 128,58 EUR), HOCHTIEF (+ 2,75 Prozent auf 381,20 EUR), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 266,20 EUR) und RWE (+ 1,52 Prozent auf 57,56 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,86 Prozent auf 39,78 EUR), Beiersdorf (-3,30 Prozent auf 80,34 EUR), BMW (-1,77 Prozent auf 56,72 EUR), adidas (-1,50 Prozent auf 157,45 EUR) und Daimler Truck (-1,49 Prozent auf 40,24 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.178.210 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,629 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net