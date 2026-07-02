Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen
Mit dem LUS-DAX ging es am Abend aufwärts.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag verbuchte der LUS-DAX via XETRA letztendlich ein Plus in Höhe von 0,76 Prozent auf 25.797,50 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.834,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.604,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 03.06.2026, einen Stand von 24.685,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 23.213,00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.909,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,01 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.834,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 4,38 Prozent auf 19,18 EUR), HOCHTIEF (+ 2,67 Prozent auf 500,00 EUR), Siemens (+ 2,60 Prozent auf 284,10 EUR), GEA (+ 2,34 Prozent auf 63,30 EUR) und Daimler Truck (+ 2,18 Prozent auf 44,01 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Scout24 (-2,01 Prozent auf 73,00 EUR), Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 1.093,40 EUR), SAP SE (-1,47 Prozent auf 139,64 EUR), Merck (-1,25 Prozent auf 145,65 EUR) und QIAGEN (-1,01 Prozent auf 34,63 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6.506.634 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 208,441 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
LUS-DAX-Fundamentaldaten
Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,11 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
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