Index-Performance im Blick

Beim LUS-DAX lassen sich am Montagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Am Montag steht der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA 0,73 Prozent im Plus bei 24.901,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.838,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.004,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25.150,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 26.111,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23.232,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,36 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,63 Prozent auf 46,64 EUR), Siemens Energy (+ 2,23 Prozent auf 120,96 EUR), Rheinmetall (+ 1,87) Prozent auf 706,40 EUR), Airbus SE (+ 1,35 Prozent auf 192,56 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,20 Prozent auf 38,05 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 310,20 EUR), SAP SE (-1,20 Prozent auf 181,48 EUR), BMW (-0,94 Prozent auf 52,96 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,83 Prozent auf 62,10 EUR) und Brenntag SE (-0,68 Prozent auf 55,48 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 479.759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 207,374 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net