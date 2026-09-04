Freundlicher Handel: MDAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Index im Blick

08.09.26 12:25 Uhr

Heute halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Dienstag notiert der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,14 Prozent höher bei 32.449,53 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 359,286 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,203 Prozent auf 32.339,73 Punkte an der Kurstafel, nach 32.405,44 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 32.465,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 32.279,32 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32.407,20 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der MDAX bei 32.125,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der MDAX 30.454,69 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,74 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit KION GROUP (+ 6,98 Prozent auf 48,45 EUR), LANXESS (+ 2,75 Prozent auf 15,72 EUR), K+S (+ 2,19 Prozent auf 17,26 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,18 Prozent auf 91,60 EUR) und Porsche Automobil (+ 2,14 Prozent auf 29,53 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen AIXTRON SE (-2,80 Prozent auf 37,89 EUR), Salzgitter (-2,45 Prozent auf 59,70 EUR), Siltronic (-2,44 Prozent auf 77,85 EUR), Talanx (-2,26 Prozent auf 120,90 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,04 Prozent auf 74,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 649.973 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,802 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,34 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net