DAX 25.898 +0,3%ESt50 6.157 +0,4%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,30 +0,3%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.458 -0,9%Euro 1,1216 +0,1%Öl 108,6 -7,7%Gold 3.896 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
MDAX-Performance

Freundlicher Handel: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Freundlicher Handel: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Das macht der MDAX morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33.66 EUR 1.45 EUR 4.50 %
Charts | News | Analysen
Aroundtown SA
1.44 EUR 0.00 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
AUTO1
18.15 EUR -0.60 EUR -3.20 %
Charts | News | Analysen
Elmos Semiconductor
122.00 EUR 1.20 EUR 0.99 %
Charts | News | Analysen
HENSOLDT
85.60 EUR 0.32 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen
K+S AG
12.98 EUR 0.07 EUR 0.54 %
Charts | News | Analysen
KION GROUP AG
33.37 EUR 0.36 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
Knorr-Bremse
88.90 EUR -1.75 EUR -1.93 %
Charts | News | Analysen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.29 EUR -0.27 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
Porsche Automobil Holding SE
25.38 EUR -0.08 EUR -0.31 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
51.70 EUR 0.70 EUR 1.37 %
Charts | News | Analysen
thyssenkrupp AG
12.40 EUR 0.40 EUR 3.38 %
Charts | News | Analysen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
88.80 EUR 1.30 EUR 1.49 %
Charts | News | Analysen
TUI AG
7.27 EUR 0.31 EUR 4.51 %
Charts | News | Analysen
Indizes
MDAX
30,687.22 EUR 214.90 EUR 0.71 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 30.503,85 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 342,546 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 30.487,72 Punkte an der Kurstafel, nach 30.472,32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30.475,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30.587,98 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der MDAX einen Wert von 30.450,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31.980,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 29.751,62 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,54 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 1,92 Prozent auf 32,96 EUR), AUTO1 (+ 1,69 Prozent auf 18,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,57 Prozent auf 51,75 EUR), TUI (+ 1,43 Prozent auf 7,07 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,32 Prozent auf 122,60 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen KION GROUP (-1,50 Prozent auf 32,77 EUR), Knorr-Bremse (-1,38 Prozent auf 89,15 EUR), HENSOLDT (-1,21 Prozent auf 84,58 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,13 Prozent auf 87,80 EUR) und K+S (-0,69 Prozent auf 12,95 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 294.548 Aktien gehandelt. Mit 41,665 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle TUI Aktie News

Werbung

TUI Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.