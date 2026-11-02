Freundlicher Handel: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen

MDAX-Performance

02.11.26 09:27 Uhr

Das macht der MDAX morgens.

Um 09:11 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 30.503,85 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 342,546 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 30.487,72 Punkte an der Kurstafel, nach 30.472,32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30.475,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30.587,98 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der MDAX einen Wert von 30.450,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31.980,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 29.751,62 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,54 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 1,92 Prozent auf 32,96 EUR), AUTO1 (+ 1,69 Prozent auf 18,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,57 Prozent auf 51,75 EUR), TUI (+ 1,43 Prozent auf 7,07 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,32 Prozent auf 122,60 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen KION GROUP (-1,50 Prozent auf 32,77 EUR), Knorr-Bremse (-1,38 Prozent auf 89,15 EUR), HENSOLDT (-1,21 Prozent auf 84,58 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,13 Prozent auf 87,80 EUR) und K+S (-0,69 Prozent auf 12,95 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 294.548 Aktien gehandelt. Mit 41,665 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net